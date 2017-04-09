Sunay Akın, "Sunay Akın ile Görçek" ile 10 Nisan'da Şinasi Sahnesi'nde sizlerle...



Bu gösterisinde kağıt gemilerden emekli kaptanımız izleyicilerini seyir defterinin yeni sayfalarını okumaya davet ediyor. Görçek'i izleyenler, birarada yaşama duygusunu bilginin üretilen ve yönetilen en büyük güç olduğu gerçeğinde kavrayacaklar. Haydi gel, iki saate iki bin kitabın ışığının sığdığı bu gösteride karanlığa taşınan ışığı sen de avuçlarında hisset.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Şinasi Sahnesi



Mekan Adresi : Tunus Cad. 92



Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Sunay Akın ile Görçek



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır