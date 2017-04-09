Sunay Akın ile Görçek
Sunay Akın, "Sunay Akın ile Görçek" ile 10 Nisan'da Şinasi Sahnesi'nde sizlerle...Bu gösterisinde kağıt gemilerden emekli kaptanımız izleyicilerini seyir defterinin yeni sayfalarını okumaya davet ediyor.
Sunay Akın, "Sunay Akın ile Görçek" ile 10 Nisan'da Şinasi Sahnesi'nde sizlerle...
Bu gösterisinde kağıt gemilerden emekli kaptanımız izleyicilerini seyir defterinin yeni sayfalarını okumaya davet ediyor. Görçek'i izleyenler, birarada yaşama duygusunu bilginin üretilen ve yönetilen en büyük güç olduğu gerçeğinde kavrayacaklar. Haydi gel, iki saate iki bin kitabın ışığının sığdığı bu gösteride karanlığa taşınan ışığı sen de avuçlarında hisset.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Şinasi Sahnesi
Mekan Adresi : Tunus Cad. 92
Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Sunay Akın ile Görçek
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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