Sumitomo Rubber İşçi Alımı İçin Başvuruları Kabul Etti

Çankırı'da faliyet gösteren Sumitomo Rubber lastik fabrikası Kırıkkale'de işçi alımı için başvuruları kabul etti. 50 kişilik işçi kontenjanı için 200 kişi başvuruda bulundu.



Kentteki bir otel'de işçi alımı için 3 kişilik bir heyetle başvuruları kabul eden Sumitomo Rubber işe alım ve eğitim sorumlusu Selen Delialioğlu, "Lastik fabrikası için kriterlerinin olduğunu, vardiyalı çalışabilecek, 18-40 yaş aralığı, en az ortaokul mezunu, tecrübeli ve tecrübesiz işçi alacağız. Ayıca işçilerimiz için her gün servis imkanımız olacak. İlk ay için yaklaşık 50 işçi almayı düşünüyoruz." dedi. - KIRIKKALE