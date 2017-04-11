Sümeyye Kazandığı Bronzla Nazilli'nin Gururu Oldu

Nazilli Belediyesporun milli haltercisi Sümeyye Kentli, başarısını paylaşmak için Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.



Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 58 kiloda Türkiye'yi temsil eden Sümeyye Kentli, silkmede aldığı bronz madalyası ile Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret ederek başarısını paylaştı.



Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen şampiyonada, 86 kiloluk kaldırışıyla koparmada 10. sırayı alan Nazilli Belediyespor'un haltercisi Sümeyye Kentli, 116 kilo kaldırdığı silkmede bronz madalyanın sahibi oldu. Sümeyye, toplam değerlendirmede ise 202 kiloyla 7'nciliği elde ederek Türkiye'nin ve Nazilli'nin gururu oldu.



Sümeyye'nin başarılı performansından dolayı büyük onur ve gurur duyduklarını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Sümeyye Split'te bronz madalya alarak Nazillimizi ve ülkemizi gururlandırdı, yüzümüzü güldürdü. Sporcumuzun başarısını televizyondan izledim ve çok gururlandım. Evladımıza ve onu yetiştiren Meliha Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Sporcularımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Nazilli Belediyespor olarak sadece futbola önem vermiyoruz. Birçok branşta başarılı sporcular yetiştiriyoruz. Özellikle salon sporlarında da çok iyi yerlere geleceğiz. Sümeyye gelecek yıllarda İnşallah daha başarılı olacak. Nazilli Belediyesi olarak sporcumuzun her daim yanındayız" dedi.



Sümeyye Kentli'nin bu başarıyı göstermesinde Belediye Başkanı Haluk Alıcık faktörünün çok olduğunu ifade eden Antrenör Meliha Sarıkoca ; "Öncelikle Kaymakamımız İbrahim Küçük beye ve Belediye Başkanımız Haluk Alıcık'a çok teşekkür ediyoruz. Desteklerini hiçbir şekilde esirgemediler. Nazilli Belediye Spor'u ve Ülkemizi temsil etmekten çok büyük onur ve gurur duyduk. Bu gün Sümeyye Nazilli çocuklarımıza ve gençlerimize bir rol model oldu. Örnek olan Sümeyye sayesinde Nazilli'den çok iyi sporcular yetiştireceğimize inanıyorum" diye konuştu.



Müsabakalarda oldukça heyecanlı olduğunu belirten Sümeyye "İlk defa katıldığım Avrupa Halter Şampiyonasında doğal olarak oldukça heyecanlı idim. Ancak bana sağlanan destekler ve tabi ki de hocam sayesinde kendime güvenim tamdı. Ben çok mutluyum. Özellikle Nazilli'yi ve Ülkemi temsil etmiş olmaktan dolayı gururluyum. O duygu tarif edilmez ancak yaşanır" dedi. - AYDIN