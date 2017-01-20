'Sümerbank Desenleri Sergisi' Merinos Tekstil Sanayi Müzesi'nde



Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, tekstil alanındaki öneçalışmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'nün, 'TUDİTA: Dijital Tekstil Desen Arşivi ve Sana Müze Oluşturulması' projesi kapsamında hazırladığı 'Bir Ulusu Giydirmek: 1956-2000 Yılları arası Sümerbank Desenleri' isimli sergi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi'nde açıldı. Sümerbank'a ait İzmir Halkapınar Basma Müessesesi'ne ait desen albümlerinin dijital olarak taranmasıyla hazırlanan çalışma ürünleri ve materyallerden oluşan yaklaşık 100 parçalık sergi, 5 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdülkadir Karlık, Türkiye'nin geleneksel birikimini evrensel konuma taşıyabilen ender ülkelerden biri olduğunu belirtti. Müzelerin geçmişin ve geleceğin bugünde buluşma noktası ve hayatın her alanına ışık olduğunu dile getiren Karlık, "Türkiye, dünyanın müze ülkesi, Bursa da Türkiye'nin müze başkentidir. Türk ekonomisine katkılar sağlayan Sümerbank Merinos Yünlü Sanayi Müessesesi, günümüze taşınarak Merinos kompleksine dönüştürüldü. Merinos Tekstil Sanayi Müzesi de açıldığı günden bu yana geleneksel tekstil çalışmalarını ve sergilerini Bursalılarla buluşturuyor. 1956-2000 Yılları arası Sümerbank Desenleri' isimli serginin, eski bir Sümerbank kuruluşu olan müzede sergilenmesi ayrı önem taşıyor. Sergide, 1956-2001 arasında üretilmiş kumaşlar farklı teknikler kullanılarak tekrar üretilmiş kumaşlar ve bu kumaşlardan dikilmiş dönem giysileri bulunmaktadır. Serginin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Proje Küratörlerinden Prof. Elvan Özkavruk Adanır ise, Sümerbank arşivinin 2006'de üniversitenin eline geçtiğini, arşivde yaklaşık 7000 albümden oluşan 200 bine yakın kumaş bulunduğunu anlattı. Kumaşların İzmir Halkapınar Basma Müessesesi'nden geldiğini, 2015'te hazırlanan projeyle kumaşların yaklaşık 6600'ünün dijital ortama aktarıldığını açıklayan Adanır, kumaşlara www.tudita.com adresinden ulaşılabileceğini söyledi. Sergiyi Yrd. Doç. Dilek Himam Er ve öğretim görevlisi Jörn Fröhlich ile birlikte hayata geçirdiklerini hatırlatan Adanır, "Sergide, 1933'lü senelerden 2000'li senelere kadar Sümerbank'ın tarihi, Türkiye'deki olaylar, modadaki değişiklikler, Türkiye'deki etkileri anlatıldı. Sümerbank o dönemde bir ulusu giydirdi. Herkesin mutlaka bu markayla bir anısı bulunuyor. Bu sergiyi, Bursa'da açmayı anlamlı buluyoruz. Çünkü Bursa Merinos ile İzmir Sümerbank birleştirilerek bir araya getirilmişti. Projeyi duyan İzmirliler sandıklarından Sümerbank'a ait her objeyi bize getirerek destek oldular. Umarın Sümerbank'ın kalıcı bir müzesi olur ve Türk tekstil tarihine ışık tutmaya devam eder" diye konuştu.

Merinos Tekstil ve Sanayi Müzesi Küratörü Prof. Dr. Ayten Sürür, 1956-2000 arasında yaşayan neslin hafızasında yer eden Sümerbank ürünlerinin hayatın içerisinde önemli yer tuttuğunu söyledi. Markalaşmış Sümerbank'ın Türk tekstil tarihinde önemli yere sahip olduğunu belirten Sürür, 1949'de temelleri atılan İzmir Basma Müessesesi'ne ait arşivin İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından projeyle korumaya alındığını ifade etti. Projeyi kapsamında hazırlanan sergiyi Bursa'da sergiledikleri için proje ekibine teşekkür eden Sürür, arşivin tekstil tarihimizin önemli bir bölümünü oluşturduğunu, araştırmacılar, tasarımcılar, öğrenciler ve kurumlar için değerli belgesel niteliği taşıdığını dile getirdi.