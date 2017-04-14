Sümbül Dağında İnen Çığ Böyle Görüntülendi

Karayoluna çığ böyle düştü



HAKKARİ - Hakkari'de bir süredir etkili olan yağışların ardından 3478 rakımlı Sümbül Dağından karayoluna çığ düştü. Çığın düşme anı ise vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çukurca ilçesine ve Şırnak iline giden karayolunda faciadan dönüldü. Sümbül Dağından karayoluna büyük bir gürültüyle inen çığ, karayolundaki çığ tünelini aşarak asfalta kadar ulaştı. Şans eseri karayolundan kimsenin geçmemesi ise olası faciayı önlerken, çığı görüntüleyenler ise büyük korku yaşadı.