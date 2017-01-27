Sumbas Voleybol Kız Takımı Osmaniye Birincisi Oldu

Sumbas Binali Yıldırım Yatılı Bölge Ortaokulu küçük kız takımı, küçükler voleybol müsabakalarında Osmaniye il Şampiyonu oldu.



Kenti, Adana'da yapılacak, bölge müsabakalarında temsil etme hakkı kazanan bölge ortaokulu kız takımının Okul Müdürü Nizamettin Fındık, Sumbas adına büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.



Amaçlarının bölge ve Türkiye şampiyonasına katılmak olduğunu belirten Fındık, başarıda payı olan beden eğitimi öğretmeni Duygu Sarıdöl, öğrenci ve velilere emeği teşekkür etti.