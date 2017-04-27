Sumbas Kaymakamı Coşkun'dan Köy Ziyaretleri

Sumbas Kaymakamı Ömer Coşkun, köy ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi.





Köy ziyaretleri kapsamında Yazıboyu köyünü ziyaret eden Kaymakam Coşkun, köy muhtarı Yusuf Hökelek ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.





Sumbas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen muhtaç aileler ile hasta ve yaşlı vatandaşları da evlerinde ziyaret eden Coşkun, vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.



Köy ziyaretlerinde vatandaşlarla yüz yüze görüşme fırsatı bulduklarını belirten Coşkun, şöyle konuştu:



"Ziyaretlerde yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat etmek isteyip çekingenliği nedeniyle gidemeyenlere cesaret veriyoruz. Görüşmeler sayesinde hem sorunların çözüm sürecini kısaltmayı hem de en iyi hizmeti verebilme imkanını sağlıyoruz."