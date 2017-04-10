Suluova'da Öğrencilere Trafik Eğitimi

Suluova ilçesinde, trafik bilincini artırmak ve konu hakkında farkındalık yaratmak amacıyla okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.



Milli Eğitim Bakanlığı ile Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu (TÜSEKON) arasında imzalanan sosyal sorumluk projesi kapsamında, Suluova'daki okul öncesi ve ilkokul öğrencilere verilecek eğitimler başladı.





Eğitim programının ilki, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu'nun katılımıyla Bolat İlkokulu'nda yapıldı.



Eğitimde çocuklara trafikte bilinçli olunması, başkalarının hakkına saygı gösterilmesinin gerekliliği, yol ve çevresinin güvenli kullanımı, trafik kazaları, sebep ve sonuçları anlatıldı.



Davu, eğitimlerde trafik kuralları, trafikte uyulması gereken davranışların öğretilmesi ve trafik bilincinin erken yaşlarda öğrencilerin zihinlerine yerleştirilmesinin amaçlandığını söyledi.





Eğitimlerin, belirlenen tarihlerde ilçeye bağlı tüm okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine verileceğini ifade eden Davu, eğitimlerin öğrenciler üzerinde olumlu katkıları olacağına inandığını ifade etti.