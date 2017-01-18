Suluova Belediyesi'nden Fırın Denetimi

AMASYA(AA) - Suluova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırınları denetledi.



Belediye Başkan Yardımcısı İzzet Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların üretilen unlu mamullere sağlıklı şekilde ulaşarak tüketmesini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerin devam ettiğini söyledi.



İlçe genelinde hizmet veren 23 simit ve ekmek fırınının kontrol ve denetimlerini yaptıklarını ifade eden Balcı, "İşletmelerin çalışma esasları, sağlık koşullarına uygunlukları, hijyenik şartların yeterliliği, mamul gramaj ve nitelik yeterliliği gibi kriterler üzerinden denetimlerimizi yaptık. Eksik görülen konularda bilgilendirme ve uyarılarda bulunduk. Genel anlamda işletmelerimiz yeterli ve sağlıklı koşullarda üretim yapmaktadır." diye konuştu.