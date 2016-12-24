Sulukule Roman Orkestrası ve Manuş Baba

Manuş Baba ve Sulukule Roman Orkestrası'nın bu harika buluşması 24 Aralık'ta The Mekan/Cosmos Sahnesi'nde!



"İstanbul çok boyutlu müziklerin şehri. Bir şehrin müziği o şehri tanımlar. Şehir de bir ülkeyi tanımlar. Bu ülkenin müziğini çeşitli konserler düzenleyerek müzikseverler ile buluşturuyoruz.



Sevilen şarkıları ve kendine özgü yorumu ile Manuş Baba ; Sulukule Roman Orkestrası'nın renkli sahnesine konuk oluyor. Sulukule Roman Orkestra'sının coşku dolu ritimleri ile Manuş Baba'nın huzur ve hüzün barındıran sesini tek bir konserde buluşturup sizleri bu harika geceye davet ediyoruz."