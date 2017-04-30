Suluca'daki Hayır Yemeğine 4 Bin Kişi Katıldı

Lapseki'nin Suluca köyünde düzenlenen hayır yemeği yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla yapıldı.



İlçenin sahil köylerinden olan Suluca'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen hayıra yaklaşık 4 bin kişi katıldı.



Köy muhtarı Faruk Ahmet Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin en geniş köy hayrının Suluca'da yapıldığını söyledi.



Bunun geleneksel olarak her yıl yapıldığını anlatan Ergin, şunları kaydetti:



"Köyümüz sahil kenarı bir köy olduğu için katılım oldukça fazla oluyor, bu yıl olduğu gibi. Geçtiğimiz yıl ilk kez pilav yerine yemek vermiştik davetlilerimize ve çok memnun kalmışlardı. Bu yıl da yine yemek verdik. Allah kabul etsin hayır yemeğimizi."



Hayır yemeğine, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Halil Özer, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Lapseki Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kehye de katıldı.