Sultanlarının Yeni Hedefi Işıkkent

Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, Işıkkent maçı hazırlıklarını yaptığı fitness antrenmanı ile sürdürdü. Baş Antrenör Süleyman Bozkan, play-off hedefi doğrultusunda puan kaybı yaşamak istemediklerini söyledi ve tüm Manisalıları Pazar günü Tarık Almış Spor Salonu'na davet etti.



Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubunda 19'ncu hafta müsabakasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Işıkkent takımı ile karşılaşacak. 5 Şubat Pazar günü saat 16.30'da Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Büyükşehir'in Sultanları, hazırlıklarını fitness antrenmanı ile sürdürdü.



Baş Antrenör Süleyman Bozkan, ligin final haftalarına yaklaştıklarını ve zorlu fikstür sürecine girdiklerini söyledi. Planlamalarını maç maç yaptıklarını dile getiren Bozkan, 8 gün içerisinde 3 müsabaka oynayacaklarını ve bu zorlu süreci kayıpsız atlatmak istediklerini söyledi. Geride kalan haftalarda salona gelen voleybol tutkunlarının Tarık Almış Spor Salonu'nda coşkuyu arttırdıklarını söyleyen Bozkan, Işıkkent müsabakasında da Manisalıları kendilerini desteklemeye davet etti. - MANİSA