Sultanlar Avantaj Sağladı

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmaya taraftarının desteğini arkasına alarak iyi başlayan Yeşil-Beyazlılar, birinci ve ikinci setlerde rakibine file üstünde avantaj sağlama şansı tanımazken bu setleri 25-14 ve 25-15 ile rahat geçti. (2-0)

Maçın üçüncü setinde ikinci teknik molaya kadar iki takımın da birbirleri karşısında farkı açma çabası netice vermedi. İkinci teknik molanın ardından Bursa temsilcisi, tecrübesini sahaya yansıtmayı bildi ve bu seti de 25-16 önde tamamlayarak maçı 3-0 ile geçmeyi başardı.

Bu sonucun ardından seride 1-0 öne geçen Yeşil-Beyazlılar, serinin ikinci maçında Salı günü Çanakkale'de oynanacak olan karşılaşmayı da önde tamamlaması halinde ligi 5. sırada bitirmiş olacak. Muhtemel Çanakkale Belediyespor galibiyetinde ise ligin 5.'si, 5 Mayıs Cuma günü Bursa'da belli olacak.