Sultanhisar 23. Deve Güreşi Festivali Yapıldı

Sultanhisar ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen deve güreşi festivali yapıldı.



Atça Mahallesi'nde düzenlenen Sultanhisar 23. Deve Güreşi Festivaline, Ege, Marmara ve Akdeniz'den getirilen 150 pehlivan deve katıldı.



Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, güreşlere çok sayıda vatandaşın soğuk havaya rağmen ilgi gösterdiğine işaret ederek, "Burada, yüzyıllardan buyana süregelen Yörük geleneklerimizi sürdürüyoruz. İnsanlarımızın kaynaşması, birlik ve beraberliğin pekişmesi için aile ortamında ve bir piknik havası içerisinde güreşleri izlemelerini sağlamak tek hedefimiz." dedi.



Güreşleri, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay da izledi.