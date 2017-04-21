Sultangazi Gençlik Meclisi'nden Örnek Proje

Sultangazi Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi "Kardeşimin Mektubu-Ağrı" projesi kapsamında Ağrı Merkez'de bulunan 100.Yıl Gazi İlkokulu öğrencilerine hediyeler gönderdi.



Proje Ağrılı miniklerin Sultangazi Gençlik Meclisi'ne mektup yazmasıyla başladı. İlkokul öğretmeni Zerrin Dönmez; öğrencilerine mektuplar yazmalarını ve mektupların İstanbul'daki kardeşlerine gönderileceğini belirtti. İlkokul öğrencileri kendi el yazıları ile duygu yüklü mektuplar yazdı. Kimi ailesinden kimi okulundan, kimi öğretmeninden bahsetti. Satırlar arasında boya kalemleri ve oyuncakların olması Sultangazili gençleri harekete geçirdi ve 1 haftalık süreç sonunda proje şekillendi. Gençler kendi imkanları ile hediyeler hazırlayıp 23 Nisan öncesi Ağrılı çocuklara gönderdi. Hediyelerin okula ulaşması ile 100.Yıl Gazi İlkokulu öğrencilerinin yüzündeki tebessüm kardeşliği pekiştirdi. Ağrılı çocuklar öğretmenleri Zerrin Dönmez'in çektiği videoda Sultangazi Gençlik Meclisi'ndeki abi ve ablalarına teşekkürlerini iletirken sevinçleri gözlerinden okunuyordu.



Projenin mektuplarla başladığını belirten Sultangazi Gençlik Meclisi Başkanı Recep Taşğın yaptığı açıklamada, "Gençlik Meclisimizden arkadaşlarımız Ağrı'dan mektuplarımız var dediğinde bizi çok heyecanlandırdı. Oradaki kardeşlerimiz için neler yapabiliriz diye düşündük ve 23 Nisan öncesi onlara hediyeler göndererek kardeşliğimizi pekiştirelim istedik. Türkiye'nin dört bir köşesi ile bir ve bütün olduğunu genç yürekler olarak gösterelim istedik. Ağrı bizim için ilk adım oldu. Akabinde diğer köy okullarımızla da aynı projeyi devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL