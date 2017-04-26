Sultangazi Eski Habibler Mezarlığında Çuval İçinde Ceset Bulundu

Sultangazi eski Habibler Mezarlığında çuval içinde erkek cesedi bulundu. Cesedin içinde bulunduğu çuvalın karton toplayıcılarının kullandığı çuvala benzediği görülürken, cesedin üzerinde de darp izleri olduğu belirlendi.



Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Habibler Mahallesi eski Habibler Mezarlığı girişinde çuval içinde erkek cesedi bulundu. Mezarlık ziyareti sırasında bir vatandaş tarafından fark edilen ceset polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemelerde çuvalın içinde 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi tespit etti. Cesedi tespit eden polis ekipleri olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ceset üzerinde ve mezarlıkta inceleme yaparak olaya ilişkin ipucu aradı. Çuvalın karton toplayıcıların kullandığı çuvallara benzediği gözlenirken, cesedin üzerinde de darp izleri olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cesedi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL