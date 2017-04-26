Sultangazi'deki Yürüyüş Dergisi'ne Operasyon



İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'deki Yürüyüş Dergisi'ne operasyon düzenledi. Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 02.00 sıralarında Sultangazi ilçesi, Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan Yürüyüş Dergisi'ne operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat, Çevik Kuvvet polisleri, itfaiye ekipleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi. İtfaiye aracı merdiveni yardımıyla derginin bulunduğu kata çıkan özel tim ekipleri, balkondaki demirleri makas yardımıyla keserek içeri girdi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından içeriye giren ekipler, dergi içerisinde arama yaptı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana el konulurken, gözaltılar hakkında bilgi verilmedi. Polis ekiplerinin çevrede de geniş çaplı güvenlik önlemi aldığı görüldü.