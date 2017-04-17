Sultangazi'de Yangın

Sultangazi'de 3 katlı bir binada çıkan yangın sonucu patlayan boş tüpler, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.



Uğur Mumcu Mahallesi 15 numaradaki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler içerisinde kalan çatı katında bulunan 2 boş tüp patladı.



Patlama nedeniyle mahalleli panik yaşarken, alevler bitişikteki 4 katlı binanın çatısına da sıçradı.



Binalarda ikamet eden vatandaşlar, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.



İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu, binalarda maddi hasar meydana geldi.