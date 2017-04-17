Sultangazi'de Yangın

Sultangazi'de 3 katlı bir binada çıkan yangın sonucu patlayan boş tüpler, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Sultangazi'de Yangın

Sultangazi'de 3 katlı bir binada çıkan yangın sonucu patlayan boş tüpler, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Uğur Mumcu Mahallesi 15 numaradaki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler içerisinde kalan çatı katında bulunan 2 boş tüp patladı.

Patlama nedeniyle mahalleli panik yaşarken, alevler bitişikteki 4 katlı binanın çatısına da sıçradı.

Binalarda ikamet eden vatandaşlar, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu, binalarda maddi hasar meydana geldi.

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