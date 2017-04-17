Sultangazi'de korkutan çatı yangını...O anlar kamerada



İSTANBUL - Sultangazi'de 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Vatandaşların sokağa döküldüğü yangında küçük çaplı patlamalar yaşandı.

Çatının alevlere teslim olduğu o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2117 sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatı katında yangın meydana geldi. Yangın rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyünce yan taraftaki binanın çatı katına sıçradı. Yangının büyümesi üzerine iki binada da oturan vatandaşlar kendilerini korku ile sokağa attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler yangına müdahale etti. Yangın anı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, her iki binanın da çatılarında alevlerin yükseldiği görülüyor.

Mahalle sakinleri, yangının kısa sürede büyüyerek dairenin alevlere teslim olduğunu ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek yangına müdahale ettiğini söyledi. Vatandaşlar ara ara küçük patlamalarında yaşandığını ifade ettiler. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.