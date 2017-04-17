Sultangazi'de Korkutan Çatı Yangını

Sultangazi'de 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Vatandaşların sokağa döküldüğü yangında küçük çaplı patlamalar yaşandı.



Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2117. Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın, yan taraftaki binanın çatı katına sıçradı. İki binada da oturan vatandaşlar kendilerini korku ile sokağa attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



Mahalle sakinleri, yangının kısa sürede büyüyerek dairenin alevlere teslim olduğunu ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek yangına müdahale ettiğini söyledi. Vatandaşlar, ara ara küçük patlamaların da yaşandığını ifade ettiler.



Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL