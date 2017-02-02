Sultangazi'de Helikopter Destekli Terör Operasyonu

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 01.30 sıralarında hareket eden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri Sultangazi'de daha önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat ve çok sayıda sivil polisin yanı sıra havadan da polis helikopteri destek verdi.



Zübeyde Hanım Mahallesi,1280 Sokak'ta bulunan bir apartmana giren polis ekipleri binanın ikinci katındaki bir dairede aramalarda bulundu. Aramalar sırasında bina dışında polislerin uzun namlulu silahlarla önlem aldığı görüldü. Operasyon yapılan bir diğer adres ise 75. Yıl Mahallesi 1253 Sokak'taydı. Binaya Özel Harekat polisleriyle giren ekipler binanın ikinci ve üçüncü katındaki dairelerde aramalar yaptı. Ekiplerin aramaları sürerken bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.



Görüntü dökümü:



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-Polislerin operasyona gidişi



-Operasyon yapılan adreslere girişleri



-Çevrede alınan önlemler



-Polis helikopterinden görüntü



-Genel ve detaylar