Sultangazi'de Dhkp-C Operasyonu: 3 Gözaltı

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA



Sultangazi'de gece saatlerinde düzenlenen terör operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C'ye operasyon düzenledi. 25 farklı adrese yapılan baskınlarda 2 otomatik tabanca ve çok sayıda mermi ile fişek ele geçirildi. TEM ekipleri operasyonda E.Ç., E.P. ve B.D. isimli 3 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Görüntü Dökümü:



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-Polislerin operasyona gidişi



-Operasyon yapılan adreslere girişleri



-Çevrede alınan önlemler



-Polis helikopterinden görüntü



-Genel ve detaylar



02.02.2017 - 02.39 Haber Kodu : 170202005