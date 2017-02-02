Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
Sultangazi'de gece saatlerinde düzenlenen terör operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C'ye operasyon düzenledi. 25 farklı adrese yapılan baskınlarda 2 otomatik tabanca ve çok sayıda mermi ile fişek ele geçirildi. TEM ekipleri operasyonda E.Ç., E.P. ve B.D. isimli 3 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Polislerin operasyona gidişi
-Operasyon yapılan adreslere girişleri
-Çevrede alınan önlemler
-Polis helikopterinden görüntü
-Genel ve detaylar
02.02.2017 - 02.39 Haber Kodu : 170202005
Sultangazi'de Dhkp-C Operasyonu: 3 Gözaltı
Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHASultangazi'de gece saatlerinde düzenlenen terör operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA