Sultangazi'de Çipli Kimlik Kartı Dağıtımı

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, çipli kimlik kartını almak için başvuruda bulunduğunu belirterek, "Vatandaşın ilk günlerde bu kadar yoğun ilgi göstereceğini tahmin etmiyorduk. Nüfus Müdürlüklerine yapacağımız memur katkısıyla vatandaşı daha az bekleterek inşallah bunu çözeceğiz." dedi.



Sultangazi Belediyesince Nüfus Müdürlüğünde düzenlenen Çipli Kimlik Bilgilendirme Programı düzenlendi. Program kapsamında Altunay, çipli kimlik kartı için başvuruda bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden ve onların sorunlarını dinleyen Altunay, daha önceden çipli kartlarla ilgili bir ay uygulama yapıldığını ve bazı vatandaşların çipli kimlik kartını aldığını dile getirdi.



2 Ocak 2017 itibariyle tüm nüfus müdürlüklerine yoğun ilgi olduğunu belirten Altunay, şunları kaydetti:



"Çipli kart aynı zaman da akıllı kart ve taklidi zor. Tanınmak için her noktada işe yarayacak. Birçok görevi bir kartla ifa etme özelliğine sahip olacak. Belediye başkanı olarak da bugün başvuruda bulunduk. Geldik gördük ki içerisi çok kalabalık. Vatandaşın ilk günlerde bu kadar yoğun ilgi göstereceğini tahmin etmiyorduk. Şu anda Nüfus Müdürlüklerine yapacağımız memur katkısıyla vatandaşı daha az bekleterek inşallah bunu çözeceğiz. Bu bir süreçtir bu süreç içerisinde hem kimlikler yenilenmiş hem de çipli bir özelliği olan karta sahip olmuş olacağız."



Çipli kimlik kartı için kuyrukta beklediklerini dile getiren vatandaşlarsa, yeni kimliklerini bir an önce almak istediklerini dile getirdi.