Sultangazi Belediyesinden "Yıkım" Açıklaması

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Pirsultan Abdal Cemevi'ne yönelik bir yıkım söz konusu olmadığını belirterek, "Buraya sınır noktada yapılan 40 metrekarelik adak satış yerine yönelik bir tebligattır." dedi.



Başkan Altunay, yaptığı yazılı açıklamada, Pirsultan Abdal Cemevi'nin yıktırılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.



Pirsultan Abdal Cemevi'ne yönelik bir yıkımın söz konusu olmadığını ifade eden Altunay, "Buraya sınır noktada yapılan 40 metrekarelik adak satış yerine yönelik bir tebligattır. Ancak bu alanda yapılacak yeni plan çalışması sebebiyle yıkım yapılmayacak, yeni plan içinde değerlendirilecektir." ifadelerini yer verdi.