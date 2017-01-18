Sultanbeyli Yeni Meydanlara Kavuşuyor

İlçenin çehresini değiştiren çalışmalara imza atan Sultanbeyli Belediyesi mahallelere sanatsal yapı kazandırmaya devam ediyor. Daha önce Mecidiye, Hasanpaşa ve Adil Mahallelerine yapılan sanatsal yapılar şimdi ise Battalgazi ve Mehmet Akif Mahallesine kazandırılıyor.

Sanatsal yapıların biri Kubbe Caddesi ve Bosna Bulvarı'nın kesişimine, bir diğeri ise Ziyaülhak ve Petrol Yolu Caddesi kesişimine inşa edilecek. Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle harmanlanarak yapılacak olan sanatsal yapılar bölgenin görüntüsünü değiştirecek. Mecidiye Mahallesi Uzundere mevkiinde bulunan saat kulesi ise revize edilerek, yeni bir görüntüye kavuşturulacak.