SULTANBEYLİ Pınarlı Sokak'ta çok sayıda Suriyeli'nin kaldığı 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Kurtarılan 3 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
- İstanbul
Sultanbeyli'de Yangın: Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı(1)
SULTANBEYLİ Pınarlı Sokak'ta çok sayıda Suriyeli'nin kaldığı 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.
SULTANBEYLİ Pınarlı Sokak'ta çok sayıda Suriyeli'nin kaldığı 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Kurtarılan 3 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.