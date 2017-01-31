Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İSTANBUL DHA
Sultanbeyli Pınarlı Sokak'ta çok sayıda Suriyeli'nin kaldığı 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Kurtarılan 3 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından kurtarılan Suriyeli'nin ambulansa konulması
-İtfaiye müdahalesi
-Görgü tanıklarıyla röp.
-Sağlık ekipleri
-İtfaiye kipleri
Detaylar
Sultanbeyli'de Yangın: Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı
Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İSTANBUL DHASultanbeyli Pınarlı Sokak'ta çok sayıda Suriyeli'nin kaldığı 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.
Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İSTANBUL DHA