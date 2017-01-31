Sultanbeyli'de Yangın

Sultanbeyli'de bir evde çıkan yangında, Suriye uyruklu 2 kişi dumandan etkilendi.



Abdurrahmangazi Mahallesi Petrolyolu Caddesi Pınarlı Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında, Suriye uyrukluların yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan Suriye uyruklu 2 kişiyi kurtardı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.



Dumandan etkilenen Suriye uyruklu 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.