Sultanbeyli'de Yangın

Sultanbeyli'de bir evde çıkan yangında, Suriye uyruklu 2 kişi dumandan etkilendi.



Abdurrahmangazi Mahallesi Petrolyolu Caddesi Pınarlı Sokak'taki bir apartmanda Suriyelilerin yaşadığı bodrum katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan Suriye uyruklu 2 kişiyi kurtardı.



İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.



Dumandan etkilenen Suriye uyruklu 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.