Sultanbeyli'de Ring Seferleri Başladı

Sultanbeyli Belediyesi'nin girişimleriyle ilçe içi ulaşımı rahatlatan ring seferleri başladı.



Sultanbeyli'nin ulaşım ağı hızla gelişiyor. İlçeye eklenen hatların sayıları hızla artıyor. 2009 yılında 11 hat, 28 araç ile 321 sefer yapılırken 2017 yılı itibariyle hat sayısı 31'e, araç sayısı 258'e sefer sayısı da 2135'e yükseltildi. İlçe içi ulaşımı rahatlatmak için ayrıca ring hattı seferlerine başladı. Ring seferi toplamda 41 duraktan oluşacak.



Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ring seferleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Halkımızın ulaşımını kolaylaştırmak için ısrarla talep ettiğimiz ring hattı seferleri başlıyor. Bu konuda İETT ve İstanbul Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Halkımıza hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL