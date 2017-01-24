Sultanbeyli'de Kuyumcu Soygunu

Sultanbeyli'de bir kuyumcu dükkanına, yan taraftaki binanın duvarını delerek giren hırsızlar yaklaşık 7 kilogram altını alarak kaçtı.



Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Fatih Bulvarı'ndaki bir banka şubesine giren şüpheliler, binanın duvarını delerek yan taraftaki kuyumcu dükkanına girdi. Şüpheliler, yaklaşık 7 kilogram altını alarak kaçtı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.



Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.