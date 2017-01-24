Sultanbeyli'de bir kuyumcu dükkanına, yan taraftaki binanın duvarını delerek giren hırsızlar yaklaşık 7 kilogram altını alarak kaçtı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Fatih Bulvarı'ndaki bir banka şubesine giren şüpheliler, binanın duvarını delerek yan taraftaki kuyumcu dükkanına girdi. Şüpheliler, yaklaşık 7 kilogram altını alarak kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Sultanbeyli'de Kuyumcu Soygunu
Sultanbeyli'de bir kuyumcu dükkanına, yan taraftaki binanın duvarını delerek giren hırsızlar yaklaşık 7 kilogram altını alarak kaçtı.
Sultanbeyli'de bir kuyumcu dükkanına, yan taraftaki binanın duvarını delerek giren hırsızlar yaklaşık 7 kilogram altını alarak kaçtı.
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