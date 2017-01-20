Sultanbeyli'de Kaybolan Genci Arama Çalışması - Istanbul

Sultanbeyli'de, geçen haftadan beri kendisinden haber alınamayan gencin bulunması için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllülerinin de desteğiyle arama çalışması yürütülüyor.



Alınan bilgiye göre, geçen hafta evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Mustafa Özdemir'in (17) son görüldüğü yer olduğu belirtilen Samandıra Caddesi yan yolda, 10 kişilik AKUT ekibi tarafından arama çalışması başlatıldı.



İtfaiye ekipleriyle yan yoldaki dere yatağında arama çalışması yürüten AKUT gönüllüleri, su debisinin düşmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.



AKUT ekibi sorumlusu Serkan Kaya, yaptığı açıklamada, Özdemir'in evden çıktıktan sonra görüldüğü yerlerin tek tek araştırıldığını ve gencin bulunması için yapılan aramalara gönüllü olarak destek verdiklerini söyledi.



Bir televizyon programına katılarak çocuklarından bir haftadır haber alamadıklarını belirtilen aileye yardım etmek amacıyla itfaiye ekipleriyle birlikte geçen hafta aynı bölgede arama çalışması yaptıklarını aktaran Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Geçtiğimiz hafta burada yine bir arama yapıldı fakat o günlerde suyun debisi yüksekti. AKUT gönüllüleri olarak akşam saatlerinde tekrar bir araya gelerek suyun debisinin düştüğünün belirlenmesinin ardından görev dağılımı yaparak yeniden yan yoldaki dere yatağının bulunduğu alanda çalışma başlattık. Tüm detaylara varıncaya kadar elimizden geldiği kadarıyla arama yapıyoruz. Son günlerde bilindiği üzere olumsuz hava şartları nedeniyle bu alanda arama çalışmaları biraz olumsuz şartlarda yürütülüyordu. İtfaiye ekiplerinin de büyük çalışmaları oldu burada."



Kaya, suyun debisinin düşmesinin ardından tekrar bölgeye gelip yeniden kanal boyunu araştırmaya başladıklarını kaydetti.