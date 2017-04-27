Sultanbeyli'de kadın cinayeti

Eski muhtar adayı boşandığı eşi tarafından silahla başından vurularak öldürüldü



İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir kadın boşandığı eşi tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Öldürülen kadının oturduğu mahallede eski muhtar adayı olduğu öğrenilirken cinayet şüphelisi eski koca kayıplara karıştı.

Olay akşam saatlerinde Sultanbeyli Adil Mahallesi Şair sokak 33 numarada akşam 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki İlknur Memik ile 62 yaşındaki eşi Satı Ö., bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandılar.

Akşam saatlerinde konuşma bahanesiyle İlknur Memik'in evine gelen Satı Ö., bir süre konuştuğu eski eşini yanında getirdiği tabanca ile başında bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı,

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı incelmede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İlknur Memik'in cesedi savcı Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Öldürülen İlknur Memik'in daha önce oturduğu Adil Mahallesi'ne muhtar adayı olduğu ancak seçimi kazanamadığı öğrenildi.

Polis kaçan Satı Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.