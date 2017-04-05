Sultanbeyli'de Helikopter Destekli Asayiş Denetimi

Haber - Kamera Ramazan Eğri / İstanbul DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sultanbeyli'de asayiş denetimi yaptı. Denetimlere, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile özel harekat polisleri de eşlik etti. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Denetimler sırasında, yaklaşık 2 bin 500 kişi GBT(Genel Bilgi Toplama) sorgulamasından geçirildi. Aranmaları bulunan 12 kş-işi gözaltına alındı. Durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Denetimlerin, narkotik ağırlıklı yapıldığı öğrenildi.