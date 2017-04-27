Sultanbeyli'de Cinayet

Sultanbeyli'de, bir kadın evinde silahla öldürüldü.



Alınan bilgiye göre, İlknur Memik'in (39) Adil Mahallesi Şair Sokak'ta üç katlı bir apartmanın birinci katındaki evinden silah sesleri duyulması üzerine, komşuları ve akrabaları eve geldi. Memik'i kanlar içinde bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Daha sonra gelen sağlık ekipleri, Memik'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Memik'in eski eşi S.Ö'nün (65) elinde silahla evden çıkıp bir otomobile binerek kaçtığı belirlendi.



Barışma talebiyle geldiği evde tartıştığı Memik'i öldürdüğü ileri sürülen S.Ö'nün yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.