İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli'de helikopter destekli asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalarda yaklaşık 3 bin kişinin GBT sorgusu yapılırken, aranması olan şahıslar gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube, Terörle Mücadele Şube ve Narkotik Şube ekipleri, Sultanbeyli'de uygulama gerçekleştirdi. 300 polisin katıldığı uygulamalara özel harekat ekipleri ve polis helikopteri de destek verdi. Uygulama kapsamında Sultanbeyli giriş çıkışlarında sürücüler üzerinde çalışma yapılırken, kahvehane ve kafelerde de GBT sorgulamaları gerçekleştirildi. Asayiş uygulamasında yaklaşık 3 bin kişinin GBT sorgusu yapıldı, aranması olan çok sayıda şahıs gözaltına alındı. Sultanbeyli'de asayiş uygulaması sürüyor. - İSTANBUL