Sultanahmet'te Kartpostallık Görüntüler

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı kentin birçok noktasında çileye dönüşürken, turistik bölgelerde ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sultanahmet Meydanı, kar yağışı ile birlikte harika bir görünüme kavuştu.



Cuma akşamından bu yana İstanbul'da oldukça etkili olan kar yağışı kentin birçok bölgesinde çileye dönüşse de tarihi ve turistik bölgeler bembeyaz kar ile birlikte harika bir görüntüye kavuştu. İstanbul'un tarihi mekanlarından biri olan Sultanahmet Meydanı, konuklarına adeta kartpostallık görüntüler sunuyor.



Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Alman çeşmesi ile oldukça güzel bir görünüme kavuşan Sultanahmet Meydanı, turistlerin de ilgisiyle karşılaştı. - İSTANBUL