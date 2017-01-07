Sultanahmet'te Eşsiz Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

Sultanahmet Meydanı'nı kar yağışı sonrası kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi. Sultanahmet Camii ve çevresi muhteşem görüntüsüyle karpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı esareti de beraberinde getirirken, Sultanahmet Meydanı'nı kaplayan beyaz örtü eşsiz manzarasıyla büyüledi. İHA tarafından Sultanahmet Meydanı'nda oluşan kar manzarası havadan görüntüledi. Görüntülerde Sultanahmet Camii ve Ayasofya'yı beyaz örtü kaplarken, oluşan görüntü kartpostalları andırdı. Vatandaşlar bu muhteşem görüntüyü ise bol bol fotoğrafladı - İSTANBUL