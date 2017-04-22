Sultanahmet'te Bin 453 Metrekarelik "Lale Halısı"

Sultanahmet'te, İstanbul Lale Festivali kapsamında hazırlanan bin 453 metrekarelik "lale halısı", düzenlenen törenle vatandaşların beğenisine sunuldu.



Sultanahmet Camisi ile Ayasofya Müzesi arasındaki platformda oluşturulan halının izlenime sunulması dolayısıyla tören düzenlendi.



Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'un rengarenk olduğunu belirterek, "Renk cümbüşünü görmektesiniz. Bu şehrin duvarlarında çiçekler açtırdık. Bunu başaran firmalar artık yurt dışından işler almaya başladı. Çiçek sektörümüz yurt dışıyla rekabet eder hale geldi." diye konuştu.



Alım garantili lale üretimi yaptırdıklarını, bunun ekonomiye katkısının büyük olduğunu dile getiren Topbaş, "Geçmişin değerlerini geleceğe taşıyarak güçlü bir Türkiye'nin İstanbul'u olmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki yarının İstanbul'u bundan çok daha farklı olacak." ifadesini kullandı.



Kadir Topbaş, festival kapsamında 1-30 Nisan tarihlerinde farklı aktivitelerin İstanbullularla buluşacağını ifade ederek, şu bilgileri verdi:



"Bu yıl İstanbul'a 26 milyon 500 bin lale dikildi. Festival boyunca yaptığımız en önemli organizasyonlardan biri Sultanahmet Meydanı'nda bugün açılışını yaptığımız canlı lale halısı. İstanbul'un fetih tarihi olan 1453 yılına ithafen bin 453 metrekare ebadında ve yine İstanbul'un fethinin 564'üncü yılına ithafen 564 bin laleden oluşuyor bu canlı lale halımız. Dünyanın en büyük çiçek halısı olarak görülmekte. Ayrıca lale üreticilerimiz '100 bin metrekarelik buğday tarlasından daha karlı' diyor lale üreticiliği için. Hem ekolojiye katkısı hem estetiğe olan katkısıyla lale tekrar vatanıyla buluştu. Biz bir iş yapıyorsak her yönünü düşünerek yapıyoruz."



Konuşmasında halk oylamasına da değinen Topbaş, "Türkiye artık ayağındaki prangalardan kurtulmuştur. Vesayet bitti artık hamdolsun. Bundan sonraki çalışmalarımız çok daha farklı olacak. Çok daha güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Evlatlarımız bu ülkede yaşamaktan gurur duyacaklar. Dostlarımız bizlerle dostluklarını pekiştirecek. Dünyada ezber bozan bir Türkiye imar etmenin gururunu birlikte yaşayacağız." şeklinde konuştu.



Topbaş, "lale halısı"nın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.



Daha sonra bir sanatçının ebru yapışını Yakutistanlı misafirleriyle izleyen Topbaş, vatandaşlarla özçekim yaptı.



"Lale halısı" 30 Nisan'a kadar görülebilecek.