Sultanahmet'te 1453 Metrekarelik 'Lale Halısı'

Sultanahmet'te 1453 metrekarelik 'lale halısı'

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Sultanahmet, Değerli Taş, Pırlanta, Ay Taşı, Zümrüt, Yakut, Elmas, Safir, 1453, Akik