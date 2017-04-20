Sultanahmet'te 1453 Metrekarelik "Lale Halısı" Hazırlandı

Sultanahmet Meydanı'nda, İstanbul'un fethinin 564. yılı dolayısıyla 564 bin lalenin kullanıldığı bin 453 metrekarelik "lale halısı" hazırlandı.



İstanbul Lale Festivali kapsamında Sultanahmet Camisi ve Ayasofya Müzesi arasında oluşturulan toprak platforma geçen yıl olduğu gibi bu yıl da rengarenk laleler kullanılarak "dünyanın en büyük lale halısı" yapıldı.



Lalelerin, halı motifi kullanılarak dizayn edildiği 1453 metrekarelik alanda İstanbul'un fethine atfen 564 bin lale kullanıldı.



Üçüncü kez yapılan "lale halısına" yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi.



"Dünyanın en büyük lale halısı"nın resmi açılışı 22 Nisan Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından gerçekleştirilecek.