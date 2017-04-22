Sultan Sazlığı 10. Foto Safari Fotoğraf Yarışması Yapıldı

Vali Süleyman Kamçı, geleneksel olarak düzenlenen Sultan Sazlığı Milli Parkı Foto Safari Yarışmasının ödül törenine katıldı



Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Develi Belediye Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen organizasyona Vali Kamçı'nın yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, fotoğrafçılar ve vatandaşlar katıldı.



Vali Kamçı, burada yaptığı konuşmada, 2006'da Milli Park ilan edilen Sultan Sazlığı'nın, 301 kuş türüne ve 428 bitki çeşidine ev sahipliği yapan çok özel bir ekolojik yapıya sahip olduğunu ifade ederek, yarışmada dereceye giren fotoğrafçıları tebrik etti.



2014 yılında, Sultan Sazlığı Kuş Müzesi ve yürüyüş parkuru hizmete açıldığını ve gezmek görmek isteyen vatandaşlar ve yurt dışından gelen ziyaretçiler için daha iyi şartlara kavuşturulduğunu ifade eden Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti:



"Sultan Sazlığımızın güzelliklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasına katkı sağlayacak bu önemli organizasyon, siz değerli fotoğraf sanatçılarımız katılımlarıyla anlam kazanmıştır. Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın ulusal düzeyde tanınmasına ve fotoğraf sanatının gelişimine katkı sağlayacak "Sultan Sazlığı Milli Parkı 10. Foto Safari Yarışması"nı organize eden tüm yetkililere teşekkür ediyor, tüm katılımcılara başarılar diliyorum."



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, "Burada şehir içinden ve dışından yüzlerce fotoğraf severimizi misafir ediyoruz. Şehrimizde eşsiz doğal güzelliklerimiz var. Sultan Sazlığı, Kapuzbaşı Şelaleleri, Erciyes'imiz gibi güzelliklere sahip yerlere sahibiz. Bizim Kayserililer olarak buraların kıymetini bilmemiz, bu mekanlara sahip çıkarak tanıtımını da en iyi şekilde yapmamız lazım" diye konuştu.



Konuşmaların ardından program yemek ikramı ve Sultan Sazlığı gezisiyle sona erdi. - KAYSERİ