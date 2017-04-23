Sultan Iı. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi 20 Yaşında

Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesinin kuruluşunun 20'inci yıldönümü dolayısıyla konser ve sergi düzenlendi.



Ödüle doymayan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesinin kuruluşunun 20'inci yıldönümüne özel Trakya Üniversite Güzel Sanatları Fakültesi öğrencileri sergi hazırladı. Devlet Konservatuarı Balkan Senfoni Orkestrası Darüşşifa ise mehteran takımı ile konser verdi. Etkinliğe Edirne Valisi Günay Özdemir, Trakya Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Vali Özdemir yaptığı konuşmada, "Tabi 23 Nisan'da Edirne gerçekten faaliyetler anlamında valiliğimiz, belediyemiz, üniversitemiz çok ciddi faaliyetler yapıyor. Ben herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Edirne halkı da aynı şekilde vatanına, milletine, devletine, bayrağına, Atatürk'e ve Cumhuriyete bağlı insanlar. Bu değerlerini her zaman korumuşlar. Gelecek nesillere de çok iyi aktarıyorlar. Üniversitemiz de bu konuda hem sergiyle hem de güzel sanatlar fakültemizin değerli sanatçılarıyla bu etkinliklerimize ciddi katkı sağlıyor. Üniversitemizin ilimizde bu tür faaliyetlerini yürütmesi aslında kültürel anlamda Edirne'nin geleceğine çok güzel katkılar sağlıyor" dedi.



"Ödüllere doymayan bir müze haline geldi"



Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu ise, "Müzemizin 20'inci kuruluş yıldönümü 23 Nisan ile aynı güne denk geldi. II. Bayezid 1488'de yapılmış bir külliye. Harap ve yıkılmış haldeyken Trakya Üniversitesinin sahipliğiyle ödüllere doymayan bir müze haline geldi. Müzemizin 20'inci yılını da bu vesileyle burada anmak istedik. Çok güzel bir resim sergimiz var. İçeride de gerçekten sahip olmakla gurur duyduğumuz konservatuvarımız bugünün anısına konser verecek. Bugünü yaşamak ve hatırlatmak istedik" diye konuştu. - EDİRNE