Süleymanpaşalılara Sağlık Konferansı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından vatandaşlara "Obezite ve Sağlıklı Beslenme" konulu konferans verildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşları sağlık açısından bilinçlendirmek için verilen konferansların devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, Tekirdağ Eczacı Odası Toplantı Salonu'nda Diyetisyen Ayhan Ölmezoğlu tarafından vatandaşlara obezitenin nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler aktarıldığı bildirildi.



Konferansa, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral ve Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Dr. Gökhan Gözde'nin de dinleyici olarak katıldığı kaydedildi.