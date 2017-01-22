Süleymanpaşalı Çocuklar Yeni Yıl ve Karne Partisinde Buluştu

Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyesi çocuklar, 2017 yılını ve karne sevincini kutladı.



Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Koruma Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da katılarak çocukları yalnız bırakmadı. Çocuklarla çeşitli oyunlar oynayan palyaço ve illüzyon numaraları ile çocukları şaşırtan illüzyonist, çocuklara eğlenceli saatler yaşattı. İllüzyoniste bir gösterisinde Belediye Başkanı Eşkinat da eşlik etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Eşkinat, yeni yıl pastasını da çocuklarla birlikte kesti.



"Çocuklarımıza keyifli bir sömestr diliyorum"



Çocukların zihinsel ve ruhsal gelişimlerine, sosyal becerilerinin gelişmesine çok önem verdiklerini ifade eden Eşkinat, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak çocuklarımızın anne karnından başlayarak yanındayız. Gebelikte anne beslenmesinden başlayan desteğimizi çocuklarımızın gelişiminin her aşamasında sürdürüyoruz. Bugün de Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyesi dostlarımızla birlikte hem yeni yıl hem de karne sevincini bu partide kutluyoruz. Çocuklarımızla birlikte olmaktan dolayı keyifliyim. Tüm öğrencilerimize keyifli bir sömestr diliyorum" dedi.



Etkinliğe Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral ile çocukların aileleri de katıldı. - TEKİRDAĞ