Süleymanpaşa Kaymakamı Yurt'tan, Rektör Şimşek'e Ziyaret

Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek'i ziyaret etti.



Namık Kemal Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Yurt, Süleymapaşa'daki kaymakamlık görevine başlamasının ardından Rektör Şimşek'e nezaket ziyaretinde bulunarak, görüş alışverişinde bulundu.



Yurt, ziyarette yaptığı konuşmada, Namık Kemal Üniversitesinin faaliyetlerini takip ettiğini belirterek, Tekirdağ'a böyle bir üniversite kazandırmasından dolayı Rektör Şimşek'e teşekkür etti.



Şimşek de Arslan Yurt'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.