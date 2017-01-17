Süleymanpaşa Hatırası Belkıs Akkale ile Canlanacak

Süleymanpaşa Belediyesi 2016 yılında gerçekleştirdiği Süleymanpaşa Hatırası Konserlerine, 2017 yılında da devam ederken, 2017'nin ilk konuğu ünlü türkücü Belkıs Akkale olacak.



20 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Belediye Kültür Merkezi Yılmaz İçöz Sahnesi'nde gerçekleşecek konserde Belkıs Akkale beğenilen türküleri Süleymanpaşalılar için seslendirecek.



Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarı Halk Müziği Korosu'nun da sahne alacağı gece Süleymanpaşa Belediyesi'nin tüm etkinliklerinde olduğu gibi vatandaşlar için yine ücretsiz olacak. - TEKİRDAĞ