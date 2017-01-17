Süleymanpaşa'da İş Yeri Denetimleri

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ilçe genelinde 2016 yılında bin 200 iş yerine denetim yapıldı.



Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün 2016 yılı faaliyet raporuna göre ilçe genelinde 2016 yılında 1200 iş yerine denetim yapıldığı belirtildi.



Geçen yıl yaklaşık bin ruhsat başvurusunda bulunulduğunu ve geçmişe kıyasla ruhsat başvurularının büyük oranda arttığının belirtildiği açıklamada, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 900 yeni ruhsatın iş yeri sahiplerine teslim edildiği ve diğer başvurularının eksikliklerinin giderilmesinin ardından işlemlerinin tamamlanacağı bildirdi.



Açıklamada, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın şu ifadelerine yer verildi:



"Belediyemiz bünyesindeki Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile ruhsat kontrolünün yanı sıra yaptığımız denetimler ile halkımızın kaliteli ve sağlıklı ortamlarda hizmet almasını sağlıyoruz. Bu konuda işletme sahiplerinin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeleri de oldukça önemli. Şehrimizde ruhsat konusunda maalesef bir düzensizlik vardı. Ancak her geçen gün ruhsatsız iş yerleri sayısı azalıyor. Süleymanpaşa esnafımız ruhsatını alıp kentine sahip çıkıyor."