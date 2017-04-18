Süleymanpaşa'da Belediye Hizmetleri

Süleymanpaşa Belediyesi, Aydoğdu Mahallesinde ücretsiz eğitim verecek Sosyal Etkinlik Merkezini hizmete sunmaya hazırlanıyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Aydoğdu Mahallesinde hizmete girecek merkezde müzik eğitimleri, dans eğitimleri, çalgı yapım bakım onarım atölyesi ve etüt sınıfı gibi konularda ücretsiz eğitim verilecek.



Örgün eğitime destek olmak, okullaşma oranını arttırmak, koordinasyonu sağlamak ve mevcut potansiyeli değerlendirip geleceğe doğru adımlar atmak üzere tasarlanan Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinde 3 dersliğin yanı sıra 1 de çok amaçlı salon bulunacak.



İlkokul ve ortaokul öğrencileri için oluşturulacak etüt sınıfında ödev yapma, konu tekrarı ve değerlendirmelerin yapılacağı merkezde isteyenlere müzik eğitim programları, dans eğitim programları ile çalgı yapım tamir ve bakım eğitimi de verilecek.



Proje kapsamında hafta içi 15.00 ile 18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak eğitim programları belirlenirken ücretsiz eğitimlere katılan öğrencilere ayrıca sabah kahvaltısı ve öğle yemeği servisi de yapılacak.



Önümüzdeki günlerde başlayacak eğitimlere katılmak isteyen Mahalle sakinlerinden başvurular alınmaya başlandı.