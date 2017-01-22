Süleymanpaşa Belediyesinden Çocuklara Karne Gecesi

Süleymanpaşa Belediyesi çocuklara yarı yıl tatili olarak eğlence gecesi düzenledi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bünyesinde kurulan çocuk kulübü üyelerine karne hediyesi olarak eğlence gecesi düzenlendiği ve çocuklara karne hediyeleri verildiği belirtildi.



Açıklamada, Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Koruma Merkezi'ndeki eğlencede, palyaço ve illüzyon gösterisi ile çocukların keyifli vakit geçirdiği kaydedildi.